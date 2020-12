Géminis - Domingo 27 de diciembre del 2020: después de la marea, ha llegado la calma

Tiendes a ser una persona que se preocupa de más por los suyos, además de ello, constantemente habrías hecho todo lo posible incluso por solucionarles la vida. Pero en este punto te darías cuenta que ayudas más estando de lejos, pues Géminis como regente, sería compatible contigo para disipar todo lo que no te corresponde y abrirte los ojos.

Siguiendo con la línea, es precisamente el que una venda se quite de tus ojos, al darte cuenta que por mucho que intentes hacer que las cosas se encuentren en paz con amistades o familiares, siempre surgiría quien reclame lo que no debe. Por eso es que la Luna creciente te daría las herramientas para darte cuenta que es mejor alejarte de quien no te valora.