Géminis - Viernes 28 de mayo de 2021: la elegancia y la inteligencia están totalmente de tu lado

Es un buen momento para que expreses tus emociones negativas que han estado merodeando en ti durante algún tiempo atrás y que las puedas transformar y convertir en energía para otro tipo de actividades donde te sean más útiles para tu vida como el ejercicio, deporte, artes o estudios pues tu casa 6 en el signo de Escorpión conecta con tu casa 3 en el signo de Cáncer que tiene a Marte en ella; por lo que estas cualidades emocionales podrían causarte estragos si no las transformas y dejas de ser tan hermético con ellas.

Tendrás que transformar las rutinas que has empleado hasta el momento en tus actividades laborales pues éstas no te están resultando tan efectivas o no te estás sintiendo del todo bien con los resultados que estas teniendo, por lo que te vendría muy bien hacer algunos ajustes y volverlas más prácticas y efectivas pues es el consejo que tiene para ti Escorpión en casa 6 conectando con Plutón en Capricornio desde tu casa 8.