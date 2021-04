Géminis - Viernes 23 de abril de 2021: te sientes impaciente

Este día te sientes impaciente, puedes sentirte impaciente por alcanzar tu meta u objetivo, pero te das cuenta de que eso no te ayudará a obtener lo que deseas.

Tu persistencia es un valor en ti que vale mucho la pena, ya que eres un verdadero estratega. Incluso si no has cultivado mucho tu crecimiento espiritual, a menudo puedes ayudar a otros a lograr sus metas, no eres egoísta y siempre compartes tus conocimientos con todos.