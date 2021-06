Géminis - Lunes 7 de junio de 2021: te sentirás activista

El paso de Escorpio por tu casa 6 trae consigo energía que puede afectar la nariz y el olfato, cuídate muchísimo en estos días de pandemia porque este síntoma es uno de los primeros que pierdes cuando contraes COVID. Mejor no te arriesgues y toma las precauciones necesarias.

Pero también deseos de aventura, de dejarse llevar por las tentaciones que provocan los placeres. Así que toma tus precauciones para no provocar un mal rato a tu pareja.

El dinero es algo que no te faltará en un buen tiempo, porque Marte en tu casa 2 te hace trabajar como si no hubiera un mañana, así que en teoría debes estar ganando el dinero que corresponde a tanto esfuerzo y dedicación en el trabajo. Solo ten cuidado de no gastar de más en reuniones con los amigos.