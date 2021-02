Géminis - Lunes 15 de febrero de 2021: estarás muy enérgico

Trata de no pensar tanto ni hacerte historias en tu cabeza, hoy estarás impulsivo trata de que no se mezclen tus pensamientos con esta impulsividad y agresividad.

Pronóstico del día Te encontrarás muy enérgico por Luna en Aries. También podría ser que caigas en el drama al comunicarte con las personas, trata de no llegar a ser teatral, puede que hoy quieras llamar más la atención por Leo en la casa tres.

No querrás por nada del mundo que tu pareja te cele hoy ni que te prohíba tu libertad, todo esto por Venus en Acuario.

Salud Hoy te sentirás muy optimista en cuanto a tu salud, trata de atraer esto. Trata de no hacer ejercicios que te dañen la espalda baja ya que la casa de la salud, casa 6 de la salud y el trabajo, se encuentra en Sagitario.



Tip del día

Trata que tus posesiones materiales no sean lo más importante para que te sientas bien, trata de aprovechar tu simpatía en el trabajo. Aliméntate sano, haz ejercicio y aprovecha la energía que este día te brinda, no dejes que nadie te quite esa libertad que posees en el amor, trata de ser innovador.