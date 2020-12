Géminis - Jueves 3 de diciembre del 2020: dejarías de sentirte bajo la mirada de todos

Quizá hayas visto suficiente, la intensidad de las cosas han sido lo suficiente como para mantenerte lejano a las quejas. No serías mal visto por desistir de un plan en particular, ejercerías una forma diferente para poder sentirte en calma con lo que haces a partir de este momento. No celebres antes de tiempo, dejarías que la Luna te guíe como es debido.