Géminis - Domingo 23 de mayo de 2021: la mente y el refinamiento estético se notan en ti

Trabajo. Serás alguien muy confiable y leal dentro de tus actividades laborales lo que será muy valorado por la gente que trabaja contigo pues estas características de Escorpión que se sitúa en tu casa 6 nos van a estar indicando que serás esa persona que no hace chismes y busca ser hermético dentro del trabajo.

Dinero. Los resultados de tus proyectos económicos no te estarán dando una satisfacción emocional alta debido a diversos factores que pueden estarse presentando pero no por ello significa que todo este mal.

Es la presencia de Marte en Cáncer desde tu casa 2 que te hará exagerar y sentir que todo lo que has hecho no sirvió de nada cuando solo es un momento donde las cosas no salieron pero que sin duda en un futuro mejorarán.