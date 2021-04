Géminis - Domingo 11 de abril de 2021: el alcance de tus ideas es enorme

Amor. La posición de la cola del Dragón o Caput Draconis que en términos astrológicos más convencionales le llamamos Nodo Lunar Sur está en tu casa 7 por lo que estás en tiempos donde si estás en pareja habrá hechos algo difíciles pero que te servirán para crecer y madurar y si no lo estás pues es necesario que analices y disfrutes de tu soledad, pues necesitas ese tiempo para ti y tu autoconocimiento antes de poder emprender por el momento nuevas relaciones afectivas.

Salud. Tus emociones son la clave para que mantengas la Salud en perfecto estado pues Escorpión un signo de constantes renovaciones y cambios desde tu casa 6 te estará diciendo que necesitas encontrar el equilibrio con tu mente y tus emociones a fin de que tu salud no merme.

Busca meditar, hacer ejercicio y tener una buena alimentación pues los cambios constantes que puedes llegar a tener durante el día pueden causarte malestares internos; pero no hay nada que no puedas superar poseyendo tanta adaptabilidad como tu un signo mutable tanto tiene.



Tip del Día.

Busca la espiritualidad y encontrarás éxito en áreas de tu vida que has estado dejando algo descuidadas pues Neptuno en Piscis desde tu casa 10 te está gritando que debes enfocarte en ti mismo y en tu superación y autoconocimiento para poder acceder a capas de tu consciencia que son algo evasivas desde la perspectiva materialista pero que empleando una disciplina espiritual podrás encontrar y sacar esos tesoros espirituales que tanto posees y no te has dado cuenta.