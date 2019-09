Géminis – Viernes 6 de septiembre de 2019: un camino nuevo, lleno de ilusiones

Aplica de forma creativa tu sentido del humor geminiano. Toma deportivamente cualquier circunstancia adversa que se presente, no vale la pena incomodarse por lo que no tiene solución.

Amor Este es un momento de corazonadas e intuiciones y si las sigues descubrirás el amor en alguien que conociste hace poco y te ha robado el sueño. No te detengas, pero también sé lo suficientemente prudente para no confundir sentimientos sobre todo en este período en el que ocurren aspectos controversiales en tu horóscopo.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este viernes: medio.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la sagacidad y agilidad mental de tu signo geminiano que contribuirá a que veas con claridad las soluciones a tus problemas.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Géminis: apresurarte a la hora de prometer algo que luego te cause mucha tensión y estrés.

¿Qué debo evitar?: la dispersión y falta de atención, no seguir las cosas hasta el fin.

Frase del día: la inteligencia consiste en aceptar lo inevitable y adaptarse a las nuevas realidades, si algo no te gusta, cámbialo, si no puedes cambiarlo, cambia tú.