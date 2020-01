Géminis –Viernes 3 de enero de 2020: te sentirás inspirado, sigue tus intuiciones

Amor Este fin de semana es imperativo que priorices lo que debes hacer para no diluir tu energía inútilmente en este nuevo año que está comenzando. Una reacción inesperada en alguien que considerabas amigo te abrirá los ojos frente a una situación sentimental de alto contenido emotivo. Decide si te conviene seguir, o no. Sin embargo, tampoco tomes decisiones apresuradas pues ahora con Marte entrando en el elemento fuego se requiere actuar con mucho tacto y serenidad.

Trabajo Si estás preocupado por una cuestión de trabajo que no acaba de resolverse pronto tendrás en tus manos la solución esperada. Estos son días de intensa actividad y con la energía directa de Mercurio en el elemento tierra tu nivel de comunicación está muy agudizado.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este viernes: medio.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la oportunidad de intimar con una persona a la cual tú le interesas mucho.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Géminis: la vacilación, mostrar inseguridad.

¿Qué debo evitar?: el temor a lo desconocido.

Frase del día: nunca digas que has tenido un fracaso, has tenido son experiencias, algunas agradables, otras no tanto, pero todas lecciones de la vida.