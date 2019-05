Géminis – Viernes 24 de mayo de 2019: te vas preparando mejor para lo que viene

Antes de formalizar una relación sentimental cerciórate de la verdadera intención de tu corazón y no te engañes a ti mismo pues desde que comenzó a regir tu signo geminiano existe cierto tono de confusión emocional a tu alrededor.

Explora la posibilidad de poner a funcionar tu dinero en un negocio nuevo con alguien de mucha iniciativa, pero poca experiencia. No te guíes por improvisados, exige conocimiento. Ahora el amor y el dinero marchan unidos y te sorprenderá lo que sucede.

Amor Tus palabras no caen en oídos sordos y la persona a quien van dirigidas las asimila y entiende. El amor está dándote vueltas y si insistes lograrás derretir los corazones más duros y acercar la pasión a tu vida.



Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este viernes: alto, con la Luna en tu elemento.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: el entusiasmo que te está envolviendo, una alegría interior que no puedes explicar.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Géminis: adelantarte a prometer lo que sabes de antemano no podrás cumplir.

¿Qué debo evitar?: aparentar lo que no eres, la superficialidad.