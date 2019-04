Géminis – Viernes 19 de abril de 2019: se avecina algo hermoso, y lo intuyes

Estás en medio de un tono altamente emocional que puede impulsarte a tomar decisiones alocadas así que mucho tacto antes de prometer algo en un momento de emoción. En el amor, mucha flexibilidad, escucha, atiende, no te ciegues a los razonamientos. Si te organizas bien verás como todo lo que te parecía imposible o difícil se facilita. Sin embargo, no pienses que todo está “difícil” ya que no es así y la muestra es esa noticia de dinero o trabajo que te llega y alegra la semana entrante. Las circunstancias se vuelven favorablemente hacia ti a medida que se acerca tu ciclo de cumpleaños geminiano en unas semanas.