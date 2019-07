Géminis – Martes 9 de julio de 2019: una oportunidad que debes aprovechar

Amor Estás en lo que se llama el momento de los reencuentros y los arreglos amorosos y sorpresivamente te enfrentas a quien hace mucho no veías o recibes noticias de una persona que te interesa y no está a tu lado. Hay un cambio positivo en tu vida basado en el aprendizaje que has adquirido por las lecciones vitales recientemente recibidas que si las has aprovechado bien te darán excelentes resultados.

Salud No te inquietes por malestares pasajeros los cuales pueden estarte preocupando demasiado. Las ideas hipocondríacas debes alejarlas de tu mente pues no te benefician en nada y en estos momentos tu horizonte astral está bien auspiciado y ahora, con tu regente Mercurio en trino con el sanador planetoide Chirón (120 grados de diferencia entre ambos), mejor aún.



Dinero y fortuna

¿Qué pasó contigo, geminiano? Te has estado preocupando demasiado por una situación económica que requiere tranquilidad mental de tu parte, y sobre todo, no creer que si una puerta se cerró ya no habrá otras opciones, ya que no es así. Siempre se abren otras puertas, la clave está en no quedarse quieto esperando que se abra la que se cerró.