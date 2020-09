Géminis - Martes 8 de septiembre del 2020: deberás ser menos comunicativo

Cuando se trata de las combinaciones entre la luna en la carta regente y el tránsito de los signos sientes que hay un golpe energético severo. Por eso es importante que tomes las riendas de tu energía para evitar decirle a otro lo que no le corresponde. Es decir que puedes ser hostil con una persona que no tiene que ver en tu situación.

Predicción de Pareja para hoy martes

Si te encuentras en pareja : será un día donde invertirás más tu tiempo a nivel laboral que de pareja, ten cuidado para no complicar las cosas entre ustedes.

Si estás soltero : has estado creciendo constantemente y alguien de tu pasado, que no te quiso o cometió algún error contigo, se dará cuenta e intentará volver. No lo hagas por ninguna circunstancia, solo te busca por conveniencia.

Nivel de energía sexual : muy alto.