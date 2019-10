Géminis – Martes 8 de octubre de 2019: atraes a tu vida sentimientos sinceros

No tomes ninguna decisión en momentos de gran alegría, o tristeza, porque después las lamentarías. Vive con menos preocupaciones y más alegría al mejor estilo juvenil de tu signo geminiano. Apóyate en lo que te une a tu pareja y no escarbes en el pasado pues si una situación desagradable terminó y las diferencias fueron zanjadas y aclaradas no hay que insistir en temas tristes y volver a evocar algo felizmente superado.