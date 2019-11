Géminis – Martes 5 de noviembre de 2019: un comienzo refrescante en tu vida

Amor Cada encuentro es diferente, el amor presenta muchas fases y no pienses que porque una vez sufriste una decepción ahora será igual, al contrario. Recuerda con fruición los buenos momentos vividos y saca experiencia de los que no fueron tan buenos para no repetir errores y verás lo bien que te sale todo en la vida.

Trabajo El inicio del ciclo uno hoy llega con buenas noticias, geminiano, así que no te inquietes por rumores que pudiste haber escuchado y te causaron desazón ya que se trata de eso, de rumores, y si les das crédito terminarías agobiándote por lo que no tiene solución y dejando de hacer lo que realmente te conviene.



Dinero y fortuna

No te lamentes si sientes que te falta dinero o que no te rinde pues esa actitud lejos de acercarte a la fortuna aleja de ti la abundancia. Este es un período de ingresos inesperados así que cuando tengas en tus manos lo que buscas no lo despilfarres, geminiano. Sin embargo, como tu regente está retrógrado, los resultados esperados no llegan enseguida, ten paciencia.