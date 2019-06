Géminis – Martes 4 de junio de 2019: entenderás mejor el por qué de una situación

Con tu regente, el planeta Mercurio en tránsito al signo de Cáncer estás entrando en una etapa altamente intuitiva y emocional, acentuada hoy martes por el tránsito de la Luna por tu signo. Si estás sin trabajo muy pronto lograrás encontrar un empleo más ajustado a tu personalidad. Empezarás a sentirte más a gusto en el lugar donde estás trabajando. Si por el contrario, aún estás desempleado, no te precipites a aceptar lo primero que surja y espera un poco. Ayer ocurrió el novilunio de junio en tu signo y comenzó el mes sinódico, a partir de ahora entras en el ciclo de las sorpresas afectivas y sentimentales.



Amor

Con el tránsito de tu regente Mercurio este martes tienes la voluntad, energía y deseos de resolver asuntos claves en tu vida amorosa. No te detengas y hazlo. Tal vez has esperado demasiado y ahora no sabes qué hacer o piensas que perdiste tiempo. Nunca es tarde para el amor y eso tú lo sabes, geminiano, por experiencia propia.