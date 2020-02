Géminis – Martes 4 de febrero de 2020: las cosas saldrán mejores de lo que esperabas

Trabajo No hay obstáculos insuperables para ti en este día pues cuentas con una combinación impresionante de intuición y conocimientos que augura días prometedores.

Dinero y fortuna Recibes noticias relacionadas con un pago atrasado y podrás pagar a tiempo una cuenta importante. Lo principal es que seas prudente a la hora de invertir tus recursos y no hagas como esas personas que suelen ser muy sabias para los centavos, pero muy despilfarradoras para los dólares.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: mediano incrementándose a alto según transcurra el martes.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu capacidad de adaptación y de convertir un revés en una victoria, tu agilidad mental.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Géminis: la apatía, no aplicar tu fuerza de voluntad y dejar que te envuelva una idea pesimista.

¿Qué debo evitar?: el desconcierto cuando surja algo imprevisto, la inseguridad emocional o afectiva.

Frase del día: quien no se atreve a amar por temor a una desilusión es como quien no se atreve a vivir por temor a la muerte.