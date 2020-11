Géminis - Martes 3 de noviembre del 2020: recuperarás tu confianza

Hoy la Luna se encuentra menguante haciendo que todo brille, sin duda, la mejor manera de encontrar las oportunidades es buscándolas y forjándolas de la mejor manera. En este día no sabrías con exactitud de qué pasos dar, pero ten la comodidad de que tu instinto te guiaría de la mejor manera.

Seguro que, si llegaras a pensar, cómo hubieran sido las cosas de tomar decisiones opuestas a las que ahora has dado, no estarías cercano al agradecimiento. Siente que tus pasos a pesar de haber sido lentos te dan la fortaleza de hacer las cosas con seguridad más adelante, eso se debe a Géminis en su regencia.

Pronóstico del día: Mercurio se encuentra cercano a salir de la energía retrógrada, a veces hacemos cosas que no siempre son las mejores en muchos sentidos, pero en definitiva son parte del aprendizaje continuo que intenta hacer que te llenes de éxito. Entenderías ahora que, si bien las cosas no mejoran, tienes que buscar opciones y no quedarte de brazos cruzados.