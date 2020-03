Géminis – Martes 3 de marzo de 2020: encuentros felices en este mes del equinoccio

Sé muy consecuente y prudente mientras dure el tránsito retrógrado de Mercurio y no te lances a aventuras y situaciones que podrían luego salírsete de las manos o crear apariencias de cosas que no son. Hoy martes hay aspectos muy favorables en tu horóscopo entre ellos sextil con Venus y Urano y trino con la Luna, con lo cual se neutraliza y compensa lo anterior ayudándote a encauzar tu energía en la dirección correcta y evitando de esa manera que cometas indiscreciones.

Amor No hay por qué seguir arrastrando en el presente los errores cometidos en el pasado, tanto de un lado como de otro. Si alguno de los dos se equivocó este es el momento de enfrentar la realidad y proponerse, ambos, sacar a flote una relación que se pudo perder por haber sido intransigentes y no concederse mutuamente el beneficio de la duda y una segunda oportunidad.

Salud Evita los gestos bruscos puesto que tus músculos hoy están muy sensibles y si te apresuras cuando estás desarrollando alguna actividad podrías actuar imprudentemente y no tomar en cuenta todo lo que debes hacer antes de iniciar algún tipo de esfuerzo físico que ponga en riesgo tu salud.

Dinero y fortuna Durante el período astral en el que te encuentras te sentirás envuelto en un tono de asombro ya que en el momento que pensaste que las puertas se habían cerrado para ti en cuanto a las gestiones de dinero que has venido haciendo notarás un cambio muy favorable en tus gestiones y la posibilidad de efectuar una importante compra.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu disposición al cambio y facilidad de adaptación, tu versatilidad.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Géminis: las imprudencias al hablar lo que mejor debías callar.

¿Qué debo evitar?: la desconcentración, la dispersión de la atención.

Frase del día: no trate de razonar con quien no quiere escuchar la verdad, por mucho que hables te habrá bloqueado en su mente y no te prestará atención.