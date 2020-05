Géminis – Martes 26 de mayo de 2020: un regalo insólito, pero agradable en tu ciclo de cumpleaños

Amor

Venus, planeta del amor, transita retrógrado por tu signo teminiano. Si tienes pareja no dejes que una coquetería sea mal interpretada y te cause problemas con tu relación actual. Cualquier contratiempo menor no debe ser objeto de discusión porque estos últimos días de mayo que preceden la segunda etapa de tu ciclo de cumpleaños en junio deben ser para disfrutarlos, no para estropearlos.