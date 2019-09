Géminis – Martes 24 de septiembre de 2019: expresarás abiertamente tus sentimientos

¿En qué posición está hoy tu regente Mercurio en relación con los demás astros y cómo influye esto en tu martes? Veamos, está en conjunción con Venus, y la palabra de amor no te faltará. También hay un estupendo sextil con Júpiter, un aspecto favorable de 60 grados que neutraliza dos cuadraturas de tu regente con Plutón y Saturno. No obstante, debido a la acción de las dos cuadraturas mencionadas es posible que sientas ciertos sentimientos de ansiedad relacionados con tu situación laboral o económica la cual te parece que está algo comprometida y te preocupa. No te inquietes porque estás en un tránsito feliz de soluciones y muchos temores son infundados y producto de rumores. Este ciclo nueve que ahora te envuelve es muy bueno para ti porque te da estabilidad y te permite tomar decisiones más calmadas, lo cual es indispensable antes de dar un “sí” o un “no”.