Géminis - martes 24 de noviembre del 2020: es momento de ponerle un alto a las personas que sean groseras contigo

Géminis, la oposición entre Urano y Venus está presente para ponerte como antecedente que algunas cosas no son siempre positivas. Sobre todo, porque existe una persona en específico que ya conoces y que ya sabes que tiende a la hostilidad y a la cual tienes que ponerle un alto. Es buen momento para que todo sea más exitoso para ti en ese sentido.

No te compres problemas que no te corresponden, a veces por querer hacer las cosas bien y en justicia para otros, te entrometes en lo que no deberías. Hoy es el tránsito de los signos de Piscis a Aries, el que con energía te alejaría de lo que te esté posiblemente metiendo en problemas.