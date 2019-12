Géminis – Martes 17 de diciembre de 2019 : inicias una etapa en un tono muy sentimental

Amor Sigue tus impulsos y tus corazonadas porque si te lo propones podrás conseguir el amor que tanto anhelas y si hubo una separación quedará en el olvido. No te precipites, deja que todo pase y pronto habrá un ciclo de uniones felices. A medida que se vaya desarrollando esta segunda quincena de diciembre experimentarás nuevas sensaciones y revelaciones insospechadas.

Salud El estrés es la causa de muchos problemas. No vayas a inquietarte por una alteración menor en tu pulso o el ritmo cardíaco pues muchas veces estos trastornos tienen su origen en las emociones, pero si persisten o tienes antecedentes de problemas coronarios consulta a tu médico.

Trabajo Estarás muy ocupado en una nueva posición que deberás asumir para hacerle frente a los cambios que están a punto de ocurrir en tu empresa. No te desanimes si inicialmente cometes algunos errores porque al empezar algo nuevo esto no es un problema serio, todo es parte del proceso llamado enseñanza aprendizaje.



Dinero y fortuna

El azar está mostrándote su lado positivo y existen posibilidades de un resultado favorable en una lotería o juego de casino. No obstante, no te entusiasmes demasiado y si empiezas a ganar, retírate a tiempo para no perder lo ganado ya que el tránsito de Marte por tu signo tiende a volverte demasiado temerario.