Géminis – Martes 15 de octubre de 2019: tu regente en el signo escorpiónido ¡la lengua está suelta!

El sextil de Saturno con tu regente Mercurio te colocará en circunstancias hasta ahora poco experimentadas, Una amiga o amigo que hace tiempo no ves se pondrá en contacto contigo para darte una magnífica noticia que te alegrará mucho la vida. No dejes que un pleito arruine tu felicidad de hoy y si es necesario cede terreno con tal de mantener la armonía.

Salud No hay trastornos asociados con tu salud, pero si dificultades relativas a la forma en que estás alimentándote durante este ciclo. Debes tomar más seriamente tus horas de almuerzo y comida y no hacerlo simplemente para satisfacer un gusto.

Dinero y fortuna Hoy tienes la energía directa de tu regente de tu parte y tus decisiones son acertadas, pero no exageres y peques de exceso de optimismo. Mantén la prudencia. Tus ideas son claras y precisas sobre todo si piensas comprar o vender algo para tu negocio.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: el tránsito de tu regente Mercurio al signo Escorpión que te vuelve muy intenso y apasionado.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Géminis: no saber cuándo callarte, hablar más de la cuenta y no poner en función tu tacto social.

¿Qué debo evitar?: la exageración y sacar las cosas fuera de proporción.

Frase del día: cuando se sigue un sueño no hay obstáculos que nos impidan llegar a materializarlo, al contrario, cada uno de ellos se convierte en un escalón para ascender.