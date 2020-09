Géminis - Martes 1 de septiembre del 2020: aprenderás una lección con el ejemplo de otro

Pronóstico del día : has estado teniendo muchos sentimientos encontrados. La energía de la luna es la que se ha conectado contigo para que puedas tener esas sensaciones, no te preocupes siempre vas a tener opciones para poder resolver todo de manera inmediata.



AMOR

Has estado sintiendo tantos movimientos de energía que probablemente ya no creas en nadie, pero una persona que realmente te estima te dará la clave correcta para evitar qué caigas con personas manipuladoras. Es difícil que sepas distinguir entre quien te habla con la verdad y quien no. No es tu culpa, es tu energía de querer ser compasivo que te lleva a personas sin escrúpulos.