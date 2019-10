Géminis - Lunes 7 de octubre de 2019: la Luna en tu elemento te inspira

Amor Tienes muy agudizado tu sentido común y tu intuición y con esta combinación formidable contrarrestarás la emotividad que produce el tránsito de Mercurio por el signo escorpiónido, y podrás decir lo que debes. Así no comprometerás una relación que se está gestando.

Salud

Serénate y no te compliques la vida con cuestiones que no puedes resolver porque al final terminarías enfermándote y causándote tú mismo problemas de salud que ahora no tienes.