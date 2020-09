Géminis - Lunes 28 de septiembre del 2020: ante una tragedia ajena, te pones en alerta

Intentas mantenerte ecuánime, pues has sentido tensiones constantes que te impiden sentir que avanzas con rapidez. De pronto te habías quejado demasiado porque percibes que no son iguales las oportunidades que existen entre tú y otros cercanos a ti.

Pronóstico del día : la luna ayudará a que encuentres el consuelo, de sensaciones de tristeza inesperadas. Es necesario reconocer que no siempre puedes permanecer en calma, pues como ser humano tienes derecho de experimentar todo aquello que te incomoda en el paso de tu vida. Ahora será importante que no te estanques en ese sentimiento.

SALUD Despertarás de una serie de pensamientos radicales que hacían que tu necedad se impusiera y no te dieras la oportunidad que te conduzca a tener una mejor salud.

Hablarás con personas que pasaban por momento similares a los que les ocurren y que han tenido dificultades de salud constantes. Dejarás de acumular culpas por no procurar tu salud hasta ahora.

Has dejado pasar cosas pequeñas que considerabas que no eran relevantes tomar en cuenta, pues tenías otros pendientes laborales que eran mucho más urgentes.

Sin embargo ahora te topas contra la pared, pues has tenido que ejercer agilidad para retomar dichos detalles, ya que no mediste su importancia y ahora estarás en un verdadero problema por no entregarlas a tiempo.