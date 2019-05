Géminis – Lunes 13 de mayo de 2019: se fortalece tu vida amorosa

En un viaje de placer puede ocurrir una agradable sorpresa. Mantén abiertos tus ojos y sobre todo no dejes pasar por tu vida las oportunidades sin aprovecharlas. La ocasión menos esperada tal vez sea la que traiga a tu vida la fortuna anhelada.

Amor

La realidad que te envuelve no se puede tapar con un dedo. Es un día para vivirlo en el presente, sin ataduras emocionales. Si estás dubitativo, no creas todo lo que escuches ni las promesas que te hagan. Pon los pies sobre la tierra y evitarás desengaños sentimentales. No confundas realidades con deseos ni te dejes envolver por falsas promesas, llegó el momento de establecer parámetros y abrir tu corazón al amor.