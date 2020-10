Géminis - Lunes 12 de octubre del 2020: podrías sentir el apoyo inesperado de un ajeno

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

12/10/2020

Fase Lunar: Menguante

Iluminación: 20%

Signo de influencia: Leo.

Carta del Tarot: El Mago de frente.

Por ello no debes sorprenderte si de pronto encuentras en alguien que hace tiempo no te llama, el que te dé un apoyo sin que lo pidas. Encontrarás calma lo antes posible y agradecerás el gesto.

Pronóstico del día: la luna te llenará de energía con un nuevo ciclo de pensamientos que se convierten en acciones. Tienes hoy una agilidad próspera y eso se valora a pesar de que no te lo reconozcan de frente. Has tenido una cantidad importante de oportunidades a tu alrededor como para sentir que el mundo no te sonríe.

AMOR

Hay una mucha mejor relación con tus amigos que no sentías hace algunos días, cada quien ha hecho lo que está en sus manos por superar las crisis que el mundo ha tenido.

Estarás muchísimo mejor ahora que te sientes en plenitud con quienes confías y a pesar de todo, estás en el mejor momento de sentirte motivado.

SALUD

La salud está presente gracias a tu buen juicio, pues tuviste la certeza de ejercer un buen proceso de beneficios físicos que ahora se están haciendo visibles en cada paso que estás ejerciendo.

Necesitas ser mucho más seguro y no dudar que puedes tener salud física y ser atractivo, principalmente para ti y por consecuencia a los demás.

DINERO

No te sientas desmotivado si de pronto no has podido lograr lo que has querido en un determinado momento, eres lo suficientemente inteligente como para retomar tus finanzas y hacer que brillen nuevamente cambiando solo algunas cosas que no fueron prudentes y te hicieron sentirte frágil. Estarás mucho más cerca de un buen consejero que te ayuda a tomar mejores decisiones.

TRABAJO

El mejor trabajo que puedes tener es el que ejerces hoy, de pronto es necesario reconocer que llevas un buen tiempo esforzándote porque las cosas sean plenas sin importar las crisis. Y si bien no siempre te reconoces a ti mismo todo lo que has logrado, no faltará quien haga lo propio para motivarte sin que lo pidas.

Predicción de Pareja para hoy lunes

Si te encuentras en pareja : tendrás mucha energía para sentir vitalidad sexual con tu pareja.

Si estás soltero : la pasión se desborda en ti y logras tener una persona que cumpla tus fantasías.

Nivel de energía sexual : Muy alto.

Compatibilidades

Amor: Leo o signos de fuego.

Amistad: Sagitario o signos de fuego.

Laboral: Escorpión o signos de agua.

Nivel de tolerancia : Moderado.

Con quien podrías entrar en tensión : comienzas a sentirte distante de un Aries.

