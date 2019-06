Géminis – Lunes 1 de julio de 2019: saldrás airosamente de las contradicciones

Tómalo con calma para que tu vida sentimental no se afecte por estas ausencias. No olvides que este presente es el que ahora cuenta en tu vida, y si te preocupas demasiado por lo que puede haber ocurrido en el pasado estarías echando a perder esta hermosa realidad presente en el inicio de la segunda mitad de 2019.

Amor Durante este período astral que está comenzando con el primer día del segundo semestre del año hoy lunes vas a lograr resultados magníficos en tus relaciones sentimentales si te apoyas más en las experiencias comunes y no te pones a comentar asuntos desagradables que han ocurrido en el pasado.

Trabajo

Estás envuelto en una vorágine de trabajo, y eso es bueno, pero al mismo tiempo requiere una mayor organización para no agobiarte por lo que no puedes resolver sobre todo ahora que está ocurriendo una cuadratura de Urano con tu regente, Mercurio. Si planeas tus actividades con antelación todo será posible y no te atormentarás el resto del día. Recuerda que tienes toda una semana frente a ti.