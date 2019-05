Géminis – Jueves 9 de mayo de 2019: buenas noticias, tu entusiasmo dará frutos

Deberás actuar con firmeza para poner las cartas sobre la mesa y decir a esa persona lo que realmente sientes. La mejor manera de hacerlo es enfrentando las situaciones, no dejando para mañana o para otro día lo que debes hacer en estos momentos.

Salud Mantén un ritmo de vida normal y no tendrás nada que temer. Ahora existe una tendencia a comer más de la cuenta y esto podría complicar mucho tu salud sobre todo si padeces de diabetes u obesidad. Un buen equilibrio es lo que necesitas.



Dinero y fortuna

No confíes en el azar para resolver tus problemas y no derroches tus ingresos. Mantén un estricto control en tus gastos para no excederte ni enredarte en deudas. Aplica tu sentido del ahorro y verás como aparece el dinero necesario en su tiempo y cuando empiece tu ciclo de cumpleaños en unos días estarás multiplicando tus ahorros.