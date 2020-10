Géminis - Jueves 8 de octubre del 2020: te reclaman algunas actitudes hostiles que tienes hacia otros

De pronto te mantienes al tanto de lo que los demás hacen, no por inmiscuirte solamente, si es familia es porque los quieres y no entienden tu manera permanecer al tanto sobre ellos.

Sin embargo, para no entrar en conflicto, aléjate de todo lo que aparente que estés haciendo que mantenga la privacidad de otros al descubierto.

AMOR

Prácticamente te mantienes al margen de dos personas que constantemente pelean y son tus amigos. No siempre podrás permanecer para todos pues es probable que te metas en problemas que no te corresponden. Sin embargo ambos querrán que los aconsejes y no es precisamente un buen momento.