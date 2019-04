Géminis – Jueves 4 de abril de 2019: tu 'asombro mental' es ilimitado

El impacto de tu regente, Mercurio, unido al movimiento de Venus en el mismo signo y la Luna en elemento fuego tiende a causar una fuerte inclinación a querer hacer las cosas sin escuchar consejos ni consultar con nadie. Aunque no tienes que pedirle permiso a los demás para vivir tu vida, si te conviene analizar lo que oigas y luego tomar tus propias determinaciones.



No te sigas preguntando si vas o no vas a tener suerte en una relación y vive el presente con intensidad para que seas feliz. Es probable que te veas envuelto en una situación emocional con quien no te conviene recordar, algo que superarás con tu agilidad mental proverbial.