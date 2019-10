Géminis – Jueves 24 de octubre de 2019: la Luna en el elemento tierra consolida tus proyectos

El impacto de tu regente Mercurio, directo, este jueves en tránsito por el signo que comenzó a regir desde ayer te llena de entusiasmo para no decaer en nada de lo que estés haciendo. Las puertas del reconocimiento y la felicidad están abiertas para ti. Hoy jueves reevalúas lo que pudo haber sucedido en el pasado reciente.

Salud Asegúrate de estar haciendo las cosas como se debe y no estar influido por las indicaciones de personas improvisadas que no saben nada de medicina y pueden estar comprometiendo tu salud con medicamentos extraños y sustancias tóxicas.

Trabajo

Si cometes un error no te pases el día lamentándote sino subsánalo y aprende en el proceso. No hay ningún problema en equivocarse, la dificultad estriba cuando uno no es capaz de reconocer sus propios desaciertos e insiste en la equivocación.