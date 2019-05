Géminis – Jueves 23 de mayo de 2019: terminarás lo que tienes planeado hacer

No te inquietes si algo no sale enseguida como tienes planeado ya que a tu alrededor hay personas que hablan y prometen en demasía, pero carecen de la responsabilidad para cumplir su palabra. Actúa sobre la base de los hechos, no de promesas que pueden incumplirse y verás como entonces no tienes ningún motivo para sentirte defraudado con nadie ni con nada.