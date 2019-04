Géminis – Jueves 11 de abril de 2019: explorarás puntos secretos de tu intimidad

Recuerda que en el amor todo es posible. Puedes sentirte algo decepcionado por haber puesto demasiadas esperanzas en la persona equivocada y descubrir que no era lo que pensabas, pero la mejor noticia es que habrás definido realmente tus verdaderos sentimientos.

Uno de los mejores efectos del tránsito de Júpiter retrógrado, aunque no te lo parezca, es que sabrás lo que debes hacer para no involucrarte en cuestiones emocionales que luego se volverían contra ti. La fuerza de tu agilidad mental geminiana en este jueves te ayuda a identificar a los mentirosos y los farsantes, pero no saltes enseguida a conclusiones, observa y luego actúa.