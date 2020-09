Géminis - Jueves 1 de octubre del 2020: tienes un sueño que se vuelve realidad

En este caso es la segunda opción, tuviste o tendrás un sueño hoy, sobre un evento o situación que se cumplirá. No es necesario ser psíquico para poder tener esta cualidad. No te asustes pues quizá sea un buen augurio que se cumple.

AMOR Si de intuición se trata, hoy es un día próspero para que detectes con quien cuentas y con quien no, no te asustes si de pronto tienes la certeza de saber con exactitud lo que otros piensan.

Recuerda que tú eres la única persona responsable de su equilibrio, si no te cuidas tú, nadie lo hará mejor por ti. Así es que ahora tendrás que realizar, todo lo que sea posible para no sentirte en incomodidad física.

Te has distraído de pronto, no por ser una persona incapaz, sino porque dentro de todo lo que haces, has saturado tu mente. Pero ahora con el dinero será diferente, pues procuras no volver a caer en inconsistencias. Así te harás más responsable de tú fortuna.