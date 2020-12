Géminis - Lunes 21 de diciembre del 2020: estarías preparándote para cuidar de alguien

Posiblemente hayan sido días muy desastrosos en tu entorno, si pudieras contemplar que la gente no se encuentra de la mejor manera, sabrías que todo lo que contesten con hostilidad en realidad no es personal.

Para que disipes esas malas energías, sería importante que te mantuvieras ocupado en otras cosas que no le den rienda suelta a lo que otros hacen hacia ti. La luna en cuarto creciente, te haría sentir que tienes todo en mejoría.

AMOR Registrarías cada momento de felicidad que ahora posiblemente tendrías que pasar con una persona que quisiste desde hace tiempo pero que no te daría la oportunidad de sentir que tienes todo mejor controlado que nunca.

DINERO Y FORTUNA Tendrías una razón natural para creer que todo vendría en prosperidad para ti, después de dejar de gastar sin medida en cosas que no son necesarias. Ahora que tienes el uno en regencia, te darías cuenta que todo viene mucho mejor y más pronto de lo que pensaste.

TRABAJO

Algunas cosas simplemente no tendrían explicación alguna, sobre todo, si has trabajado arduamente y de pronto todo se pone de cabeza, pensando que en realidad no ha sido suficiente para lograr un objetivo laboral. Sin embargo, tienes a disposición la buena energía de la Luna creciente.