Géminis - Lunes 14 de diciembre del 2020: tendrías un segundo aire en todo

La mayoría de las personas podrían criticarte, pero no por ello tendrías que hacer las cosas por aparte para que no se dieran cuenta de que lo que haces hoy, tendrá un mejor sentido mañana. Vuélvete más ameno de lo que pensarías y deja que el tránsito de Sagitario a Capricornio, sea solo una energía que te renueve para impedir que las palabras de otros, tengan resonancia en ti.

AMOR Por muy complicado que parezca, el amor se encontraría como único para ti. habrías avanzado lo suficiente como para retroceder tres pasos y no lograr tus objetivos como es debido. Ahora que la Luna nueva tiene regencia, serías una persona con mayores oportunidades para salir de un bache tormentoso. Permítete ser más libre que antes.

SALUD Lo que pensaste hacer con anterioridad, ahora no sería ni un poco a lo que harías por ti mismo. Habrías evolucionado y con ello tu salud. Por eso es importante que tengas a disposición todo por ti y para ti sin duda.

DINERO Y FORTUNA

De pronto tener en mente algún juego de azar no están descabellado mientras mantengas el control y no se vuelva un vicio. Todo lo que el humano habría inventado, ahora se convierte en oportunidades para hacer que tu dinero, crezca en el mejor sentido. Serías responsable ante todo para que tomes en cuenta que no hay como trabajar para obtener económicamente lo que deseas.