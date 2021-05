Géminis - Viernes 14 de mayo de 2021: tienes todo bajo control en tus emociones

El fuerte Stellium conformado por la Luna, Venus y tu regente Mercurio en tu casa 1 va a permitirte mantener todo un control adecuado de tus emociones y tendrás un desplante majestuoso de inteligencia emocional a la hora de compartir y congeniar con las personas que durante el día se acerquen a ti. Esto te será muy favorable para permanecer siempre en tu centro y no dejar que nada te saque de ahí.

Salud Cuida de no dejarte llevar por las emociones tóxicas que puede estarte generando Marte en Cáncer en tu casa 3 que conecta con Escorpión en tu casa 6 pues esto podría complicarte la salud pues recordemos que casi todas las enfermedades vienen de malos pensamientos que se transforman en emociones negativas y al estar el regente de tu casa 6 tan conectado con la comunicación negativa podría ser por ahí donde estés cojeando y puedas enfermar.

Trabajo Dentro de lo laboral vas a estar siendo muy diligente con tus tareas y si te confían secretos o información delicada que no puedes compartir lo estarás haciendo con maestría pues Escorpión en tu casa 6 te va a permitir este tipo de acciones; sin embargo su regente, Marte; al estar en la casa 3 puede causar ciertos conflictos a la hora de expresarte con tus compañeros de trabajo por lo que tendrás que hacer de tripas corazón y entender que este aspecto te va a tener algo filoso a la hora de comunicar entonces procura ser más tolerante y paciente y comunícate con mucho más tacto.

Dinero

Emocionalmente es posible que no te estés sintiendo del todo bien con lo que has conseguido económicamente hasta ahora ya que Marte en Cáncer no es un aspecto positivo para tus emociones que al estar en tu casa 2 nos indica desaires en este rubro; fluye y descubrirás que esos aparentes problemas que tienes solo son pequeños obstáculos que están apareciendo pero que con una buena actitud y mucho control emocional mediante la mente vas a sobrellevar estos malos ratos y la bonanza estará llegando de nuevo a tu vida.