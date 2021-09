Géminis, Martes 7 de septiembre de 2021: ten cuidado en el hogar

Amor

Con Venus en tu casa 5 hay una fuerte necesidad de empatizar y conectar profunda e íntimamente con el otro. Aquí el problema es que lo que tú quieres no es siempre lo que el otro quiere así que hay que ser muy sensible a lo que te está transmitiendo el otro en su lenguaje no verbal. Hay muchas maneras de divertirse y gozar la vida, lo cual es el tema de esta casa, no todo tiene que ser relaciones sexuales.