Géminis - Martes 30 de marzo de 2021: derrochas carisma y personalidad

Pronóstico del día Plutón sobre tu casa 8 te estará metiendo algo de stress interno pues tú sabes muy bien que hay actitudes y formas tuyas de ser que deben cambiar, pero lo has estado postergando; Plutón te hará enfrentarlo y hacerte madurar internamente, se valiente y enfréntate.

Salud Cuida te energía sexual, no solamente tu cuerpo físico sino también la energía que empleas durante tus relaciones, pues es muy poderosa y si la desperdicias podrías sentirte muy agotado y agobiado sin saber en realidad el por qué de ello; Escorpión gobierna los temas sexuales y en esta ocasión te pedirá que seas precavido para que tu salud no merme desperdiciando tu tesoro energético.

Dinero Protege tu economía familiar y busca asegurarte si es que no lo estás, pues Cáncer nos aconseja desde tu casa 2 a ser responsables de nuestro hogar y mantener protegido aquello que amas; pues si no previenes después podrías sufrir algún desfalco económico si se presenta algún inconveniente.



Predicción de Pareja

Esa persona que anda rondando por ahí y que quizás no has dejado entrar del todo te transformará emocionalmente y quizás sea por lo que no te avientes de lleno; afróntalo y descubrirás que además de una pareja será también un gran maestro o maestra.