Géminis - Martes 26 enero del 2021: sentirías una sensación de liberación

Géminis, el equilibrio viene para ti, has encontrado una persona a la que sacarías provecho en el mejor sentido de la palabra. Es alguien que tiene buenas nuevas y que te hace sentir que todo iría en renovación. Con la Luna creciente no tendrías por qué dudarlo.

AMOR Ahora el amor sería fundamental en tu vida pues has hecho lo propio por dejar que todo se vea más sincero con la persona que te llama la atención. Por ello es que Cáncer en su mejor regencia tiene para ti muchas buenas nuevas.

SALUD No tendrías necesidad de sentir que estas solo en un proceso complicado. Por el momento es un buen día para que hagas lo que consideres conveniente para tu desarrollo.

DINERO Y FORTUNA Ganarías todo lo que quieras, pero es fundamental que la soberbia no se pose en tu mente. Deja que la vida sea consecuencia de una energía prospera para ti y el numero cinco sería tu aliado.



TRABAJO

A pesar de que sintieras que no se mueve nada en tu trabajo, por fin sería un buen motivo el recordar algunas cosas que has hecho y que te llenan de orgullo. La Luna creciente se regocijante para que no perdieras la brújula hacia lo que quiere.