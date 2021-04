Géminis – Martes 13 de abril de 2021: prepárate para algo muy divertido

Pronóstico del día

Si sientes que te están mintiendo no te quedes callado, expresa tus dudas, hazlo con educación, pero con firmeza para que no quede nada en el aire, pero no dejes que las apariencias te engañen pues ahora, por la energía de tu planeta regente podrías errar en los juicios. Una vez aclarados los puntos que te están inquietando verás como tu relación se encamina en un sendero más intenso y apasionado.