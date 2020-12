Géminis - Martes 1 de diciembre del 2020: las quejas son parte del pasado, viene la buena energía para ti

Géminis, es un extraordinario momento, posiblemente hayas recibido una noticia que no solo te pondría de buen ánimo, sino que te motivaría de nuevo a hacer las cosas en calma. Habrías sentido un poco de nerviosismo ante la incertidumbre, pero no hoy, pues la Luna te da la ligereza necesaria para sentirte bien.

Ahora la alegría viene acompañada de la sonrisa, de momentos de prosperidad, estarías a punto de terminar un ciclo que no necesariamente haya sido tan próspero. Pero con el tránsito de Géminis a Cáncer, es la energía ideal para sentir que todo pasaría.

AMOR La indiscreción, podría haberte hecho vulnerable, es decir, que a pesar de que no seas una persona comunicativa, la desesperación depresión, podría haberte llevado a decir información que no te corresponde. Sin embargo, el tránsito de Géminis a Cáncer podría llevarse esa energía rotunda.

SALUD Dile sí a la salud, dile sí al ejercicio, con él tienes no solo la posibilidad de sentir que tu cuerpo se encuentre nuevamente en dicha. Por ello, no consumas alimentos enlatados, hoy es día para lo natural. Con eso es importante destacar, que tu cuerpo estaría mucho más ligero que antes.

DINERO Y FORTUNA

La suerte solo sería consecuencia de lo que con evidencia has forjado, para que tu dinero crezca. Quiere decir que como tal no existe. Solo habrías hecho algunas cosas importantes que pusieran todo a tu favor, hoy con el ocho en regencia para que todo tuviera más fortuna que antes. No dudes en ningún momento que tienes el talento para desarrollarte del mejor modo y manera en el ámbito económico.