Géminis - Jueves 13 de mayo de 2021: el equilibrio piscoemocional es fuerte en ti

Tu casa 1 tiene la presencia de tu planeta regente, Mercurio; y además a la Luna que gobierna cuestiones emocionales y del subconsciente junto a Venus el planeta del amor; todo esto en equilibrio te va a estar dando una buena capacidad de manejar estos temas con suma inteligencia y podrás despertar en ti las emociones y desarrollarlas adecuadamente pues es un área de tu vida que normalmente no le prestas mucha atención.



Salud

Aquí tenemos que tener un especial cuidado de no guardarte para ti emociones o pensamientos negativos; que en tu afán por no perjudicar a nadie no lo expreses en su momento de manera efusiva pero que internamente te pueda ocasionar algún desequilibrio que a la larga pueda decantar en alguna enfermedad física; pues tu casa 6 en el signo de Escorpión conecta con tu casa 2 en el signo de Cáncer que tiene a el planeta regente de Escorpión, Marte; que en su aspecto de caída puede estarte llenando de toxicidad que deberás depurar para evitar enfermedades.