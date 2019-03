Géminis en marzo 2019: ¡Mercurio retrógrado, cuida esa lengua!

Amor

Este es el ciclo del equinoccio, cuando comienza el nuevo año zodiacal. Con tu regente, Mercurio, retrógrado, se hieren las susceptibilidades. Una amistad demasiado sensible está exigiendo demasiado de ti y causándote problemas emocionales, ponla a un lado en tu lista y no permitas que te envuelva dentro de su mundo de frustraciones pues no solo te dañaría sentimentalmente sino también con tu pareja. Lo importante es que canalices tus energías de forma apropiada sin dejarte llevar por apariencias.