Géminis en julio de 2019: Mercurio retrógrado, tiempo de cuidado

No es nada terrible ni catastrófico en ningún momento, solo actúa como un aviso para que seas precavido, no malgastes tus ahorros y si vas a viajar tomar medidas para no olvidar papeles importantes detrás de ti, cuidar tu equipaje para no extraviarlo así como llegar con antelación a los puntos de salida para evitar demoras imprevistas por el camino.