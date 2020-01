Géminis en el mes de enero 2020: un mes de revelaciones y confesiones sentimentales

Si estás solo existen posibilidades de conocer a alguien muy interesante, pero sé prudente, durante los primeros días del mes mientras Urano esté retrógrado y aún no haya ocurrido el tránsito propicio de tu regente Mercurio a tu elemento.

Amor Aprovecha esta etapa amorosa que ahora te rodea para declarar tu amor a quien parecía muy difícil conquistar. No hay límites a tu fuerza de voluntad. Una persona que está lejos de ti se acerca a tu lado y vives una intensa aventura que será muy excitante en la medida que tú así lo intentes.

Salud

No hay dificultades obvias en tu horóscopo, pero tu sistema digestivo puede estar sufriendo ciertos excesos alimenticios. Debes mantener un régimen adecuado para no atrasar lo que has logrado ganar con tanto esfuerzo físico de tu parte.